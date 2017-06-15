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22:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске появился «супергерой», который борется с мусором на улицах

Не успели Челябинские власти отрапортовать о прошедших субботниках, тоннах и кубометрах вывезенного мусора, как «супергерой», известный в соцсетях под псевдонимом Чисто МЭН, начал свою «уборочную» страду.

В свободное от работы время он проводит рейды по очистке нетронутых коммунальщиками территорий и ведет об этом блог в YouTubе и на своей страничке в соцсетях.

В этом году загадочный персонаж, прячущий свое лицо под зеленой маской, уже провел несколько уборок в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Миассе.

Оставленные в соцсетях фотографии «до и после» рейдов не оставляют равнодушных. Многие хотели бы присоединиться к «народному чистильщику». Однако Чисто МЭН всегда действует в одиночку — без пафоса очищает особенно замусоренные территории, оставляя после себя полиэтиленовые пакеты с отходами. И лишь изредка обращается к своим подписчикам с просьбой о вывозе собранных мешков. А всем желающим присоединиться к проекту предлагает убрать от мусора хотя бы небольшой клочок родной земли и по возможности вовлекать в это детей.

Почин челябинского «супергероя» уже подхватили в других регионах страны. В ленте новостей Чисто МЭНа появляется все больше отчетов его последователей, выбравших время для очистки от мусора милых сердцу «зеленых уголков» по месту проживания.

— Мне 29 лет, у меня есть семья. Живу и работаю в Челябинске. Пожалуй, это все, что я могу о себе рассказать, — сообщил сам энтузиаст на условиях анонимности корреспонденту «РГ». — Конспирацию соблюдаю не для игры в «супергероя», а просто для того, чтобы люди не думали, что я делаю «зачистки» ради какой-то личной корысти.

Идея уборки мусора пришла, по его признанию, сама собой: как только он понял, что Челябинск сильно загрязнен. И происходит это не только от бездействия властей, но и от равнодушия, а подчас и наплевательского отношения со стороны самих горожан.

— Пошел на улицу, сделал уборку и поделился этим в «ВКонтакте», потом создал группу и сразу получил отклик, — вспоминает челябинский «чистильщик». — С кружкой пива в кругу друзей время проводить не привык.

Как выяснилось, друзья Чисто МЭНа его необычное увлечение полностью поддерживают. Разделяет его взгляды и супруга. Вопросов «где ты пропадаешь?» и «зачем тебе все это нужно?» в семье, по его словам, никогда не возникало.

— А ты понимаешь, что бесплатно помогаешь чиновникам? — задаем Чисто МЭНу каверзный вопрос.

— Я смотрю на это под другим углом. Моя главная цель — в мотивации людей. Я хочу сказать обществу, что нужно бережнее относиться к тому месту, где мы живем.

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