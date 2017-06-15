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22:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Южно-Донбасский водовод возобновил работу

В Минобороны сообщили, что насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Укриана. Южно-Донбасский водопровод работает на полную мощность после восстановления повреждений в результате обстрелов, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций по обе стороны от линии соприкосновения, что обеспечивает водоснабжение более 1,8 миллиона человек. Через два дня станция возобновила работу.

«Пятнадцатого июня пуско-наладочные работы на Южно-Донбасском водоводе были завершены. Насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса. Эта станция является одним из важнейших узловых объектов в системе водоснабжения региона», — говорится в сообщении.

В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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