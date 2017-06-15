Южно-Донбасский водовод возобновил работу
В Минобороны сообщили, что насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса.
В Минобороны сообщили, что насосная станция первого подъема водовода снова работает на полную мощность и обеспечивает водой население Донбасса.
КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Укриана.
Ранее коммунальщики сообщили, что 8 июня
«Пятнадцатого июня
В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.