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12:18 (мск), источник: Новый Калининград

Из террариума Калининградского зоопарка выпустили крокодилов

В связи с наступлением теплой погоды сотрудники зоопарка выпустили из террариума крокодиловых кайманов. Об этом сообщается на официальной странице зоосада «Вконтакте».

Крокодилов поселили в уличные вольеры. «Есть в Калининградском зоопарке одна верная примета: если в уличные вольеры у террариума вернулись крокодилы, значит лето наступило окончательно и бесповоротно», — говорится в сообщении зоопарка.

Уточняется, что каймановые крокодилы не могут жить при среднесуточной температуре ниже 18 градусов. «И первым сегодня пошёл 12-летний крокодиловый кайман. Пока он оправлялся от шока, к нему потянулись соседи», — отмечается в посте.

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