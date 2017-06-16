Из террариума Калининградского зоопарка выпустили крокодилов

Крокодилов поселили в уличные вольеры. «Есть в Калининградском зоопарке одна верная примета: если в уличные вольеры у террариума вернулись крокодилы, значит лето наступило окончательно и бесповоротно», — говорится в сообщении зоопарка.

Уточняется, что каймановые крокодилы не могут жить при среднесуточной температуре ниже 18 градусов. «И первым сегодня пошёл 12-летний крокодиловый кайман. Пока он оправлялся от шока, к нему потянулись соседи», — отмечается в посте.