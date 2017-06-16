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00:17 (мск), источник: ТАСС

Организаторы карнавала Рио-де-Жанейро угрожают его отменой из-за сокращения финансирования

Ранее мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла заявил, что в 2018 году направит организаторам карнавала лишь половину суммы, выделенной на эти же цели в преддверии предыдущего карнавала.

Источник: Reuters

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Карнавал в бразильском городе Рио-де-Жанейро, который ежегодно привлекает сотни тысяч туристов, может не состояться в 2018 году из-за сокращения финансирования со стороны муниципальных властей. С таким заявлением выступила в четверг Независимая лига школ самбы (Liesa), которая отвечает за проведение шоу.

Фоторепортаж
Карнавал в Рио-де-Жанейро

В минувший понедельник мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла заявил, что в 2018 году направит организаторам карнавала лишь половину суммы, выделенной на эти же цели в преддверии предыдущего карнавала. Тогда каждый коллектив, который участвовал в конкурсе-параде школ самбы, получил от муниципальных властей по 2 млн реалов ($610 тыс.). Сэкономленные средства Кривелла планирует выделить на финансирование государственных общеобразовательных учреждений.

«В условиях, когда школы (самбы) испытывают трудности, а мэр сообщает о новых обстоятельствах, мы пришли к выводу, что после сокращения на 50% бюджета, выделяемого на подготовку к карнавалу и его реализацию, проведение конкурса-парада является нереальным», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Liesa. Организаторы шоу добавили, что хотят встретиться с градоначальником, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Конкурс-парад школ самбы, который проходит на самбодроме «Маркиз де Сапукаи», является центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро. Участвующие в соревновании коллективы — по аналогии с футбольными командами — делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители — 12 школ самбы — ежегодно борются за звание победителя парада. Выступление каждого коллектива оценивает жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.

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Кривелла, вступивший в должность мэра Рио-де-Жанейро в январе текущего года, не скрывает своего негативного отношения к карнавалу. Градоначальник пришел в политику, оставив службу пастора евангелической церкви. Однако он не отказался от религиозных убеждений и по сей день не испытывает симпатий к празднику, который имеет языческое происхождение и сопровождается танцами в откровенных нарядах.

В феврале текущего года Кривелла не появился на торжественной церемонии открытия карнавала, тем самым нарушив многолетнюю традицию участия градоначальника в этом шоу.

По данным компании Riotur, которая является структурой мэрии Рио-де-Жанейро, конкурс-парад школ самбы на самбодроме «Маркиз де Сапукаи» и массовые костюмированные парады в рамках так называемого уличного карнавала с конца февраля по начало марта этого года вывели на улицы города 5 млн 982 тыс. 700 человек. Число иностранных туристов, приехавших в Рио-де-Жанейро в дни карнавала, составило 1,1 млн человек.

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