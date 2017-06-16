Организаторы карнавала Рио-де-Жанейро угрожают его отменой из-за сокращения финансирования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Карнавал в бразильском городе Рио-де-Жанейро, который ежегодно привлекает сотни тысяч туристов, может не состояться в 2018 году из-за сокращения финансирования со стороны муниципальных властей. С таким заявлением выступила в четверг Независимая лига школ самбы (Liesa), которая отвечает за проведение шоу.

В минувший понедельник мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла заявил, что в 2018 году направит организаторам карнавала лишь половину суммы, выделенной на эти же цели в преддверии предыдущего карнавала. Тогда каждый коллектив, который участвовал в конкурсе-параде школ самбы, получил от муниципальных властей по 2 млн реалов ($610 тыс.). Сэкономленные средства Кривелла планирует выделить на финансирование государственных общеобразовательных учреждений.

«В условиях, когда школы (самбы) испытывают трудности, а мэр сообщает о новых обстоятельствах, мы пришли к выводу, что после сокращения на 50% бюджета, выделяемого на подготовку к карнавалу и его реализацию, проведение конкурса-парада является нереальным», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Liesa. Организаторы шоу добавили, что хотят встретиться с градоначальником, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.