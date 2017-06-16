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00:44 (мск), источник: УНИАН

Журналисты обнаружили более десяти незаконных новостроек на территории Киево-Печерской лавры

Минимум пять памятников архитектуры местного значения на территории Лавры было перестроено без проектно-разрешительной документации.

Источник: УНИАН

На территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Киев: собор святой Софии и прилегающие монашеские здания, Киево-Печерская лавра» разрушают и перестраивают памятники архитектуры и возводят новые объекты без согласования с ЮНЕСКО и без предоставления Киево-Печерскому заповеднику проектно-разрешительной документации, установили журналисты программы «Схемы», передает Радио Свобода.

Расследование опирается на материалы мониторинга научного отдела охраны и мониторинга состояния недвижимых памятников Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Копии актов научного отдела журналистам предоставили бывшие работники заповедника. По их словам, их уволили, чтобы «избавиться от людей, которые тщательно собирали и сообщали информацию о незаконных строительствах на территории лавры».

Согласно копий составленных актов, по меньшей мере пять памятников архитектуры местного значения на территории Лавры было перестроено без проектно-разрешительной документации на заказ Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

В то же время журналисты сообщают о многочисленных пристройки к памятникам архитектуры и три новостройки на территории заповедника.

Главный архитектор Киево-Печерского заповедника Яков Дихтяр признал, что на территории заповедника есть нарушения во время проведения строительных работ. Но каждый случай, по его словам, имеет свои причины.

Журналистам не удалось узнать позицию уполномоченного представителя Минстерства культуры, наместника Лавры Павла и УПЦ МП.

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