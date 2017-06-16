Журналисты обнаружили более десяти незаконных новостроек на территории Киево-Печерской лавры
Минимум пять памятников архитектуры местного значения на территории Лавры было перестроено без
Минимум пять памятников архитектуры местного значения на территории Лавры было перестроено без
На территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Киев: собор святой Софии и прилегающие монашеские здания,
Расследование опирается на материалы мониторинга научного отдела охраны и мониторинга состояния недвижимых памятников Национального
Согласно копий составленных актов, по меньшей мере пять памятников архитектуры местного значения на территории Лавры было перестроено без
В то же время журналисты сообщают о многочисленных пристройки к памятникам архитектуры и три новостройки на территории заповедника.
Главный архитектор
Журналистам не удалось узнать позицию уполномоченного представителя Минстерства культуры, наместника Лавры Павла и УПЦ МП.