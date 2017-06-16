Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Голикова объяснила возможное повышение пенсионного возраста
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
"Человек может найти смысл": Кончаловский о трагедии с дочкой
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
03:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Конкурс агитбригад трудовых отрядов состоялся в Хабаровске

В Хабаровске провели конкурс агитбригад трудовых отрядов старшеклассников «Виват, Россия!». Мероприятие прошло в парке «Динамо». Участие в соревновании приняли пять команд — по одной от каждого района, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Конкурс организовали в рамках масштабных состязаний трудовых отрядов. За победу в нем школьники-победители получили баллы. Осенью очки, заработанные каждой из команд, суммируют. Тогда будут подведены итоги соревнования «Марш трудовых отрядов», лучшей сборной достанется переходящее знамя. Так, в прошлом году его вручили трудовому отряду Железнодорожного района.

«Для ребят очень важно и почетно победить в этом состязании. Этот дух здоровой конкуренции прямо ощущается, когда они соревнуются между собой. С каждым годом они все активнее участвуют в подобных мероприятиях, приводят на них большие группы поддержки», — рассказала специалист городского центра по организации досуга детей и молодежи Татьяна Скупова. На конкурсе агитбригад школьники признались в любви к России с помощью творческого выступления. Они также проверили свои знания по истории.

Впереди у трудовых отрядов еще ряд соревнований. В их числе — «Летнее настроение», «СТАР-тинэйджер» и различные квесты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сборы будущих юнармейцев устроят в Хабаровске
Путин в ходе «Прямой линии» ответил почти на 70 вопросов
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
Десять человек пострадали в Нью-Йорке после наезда автомобиля
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Власти Санкт-Петербурга снова подали в суд на подрядчика «Зенит-Арены»
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь