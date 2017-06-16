Конкурс агитбригад трудовых отрядов состоялся в Хабаровске

Конкурс организовали в рамках масштабных состязаний трудовых отрядов. За победу в нем школьники-победители получили баллы. Осенью очки, заработанные каждой из команд, суммируют. Тогда будут подведены итоги соревнования «Марш трудовых отрядов», лучшей сборной достанется переходящее знамя. Так, в прошлом году его вручили трудовому отряду Железнодорожного района.

«Для ребят очень важно и почетно победить в этом состязании. Этот дух здоровой конкуренции прямо ощущается, когда они соревнуются между собой. С каждым годом они все активнее участвуют в подобных мероприятиях, приводят на них большие группы поддержки», — рассказала специалист городского центра по организации досуга детей и молодежи Татьяна Скупова. На конкурсе агитбригад школьники признались в любви к России с помощью творческого выступления. Они также проверили свои знания по истории.

Впереди у трудовых отрядов еще ряд соревнований. В их числе — «Летнее настроение», «СТАР-тинэйджер» и различные квесты.