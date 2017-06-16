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03:54 (мск), источник: Газета.Ру

ДиКаприо передал следователям подаренный «Оскар» из-за дела о хищениях

Американский актер Леонардо ДиКаприо передал статуэтку «Оскар», выигранную Марлоном Брандо, следователям, которые ведут дело о возможном отмывании средств государственным инвестиционным фондом Малайзии. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

В июле 2016 года компанию Red Granite Pictures обвинили в том, что она привлекла $100 млн похищенных средства из малайзийского фонда на съемку фильма «Волк с Уолл-cтрит», в котором ДиКаприо сыграл главную роль.

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Как отмечается, актер активно сотрудничал со следствием и предоставлял следователям все подарки, которые каким-либо образом могли помочь следствию.

«Он также вернул «Оскар», который выиграл Марлон Брандо, подаренный ДиКаприо студией Red Granite в качестве благодарности за работу над «Волком с Уолл-cтрит», — говорится в сообщении представителей актера.

Ранее СМИ показали прогулку Леонардо ДиКаприо с Орландо Блумом и Тоби Магуайром.

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