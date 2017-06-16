Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Ученые рассказали о скрытой опасности онлайн-знакомств
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
«Мы заходим и забираем свою землю»: ДНР о захвате позиций ВСУ
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
03:45 (мск), источник: VLADNEWS

Опубликованы «черный» и «белый» списки пляжей в Приморье

Где можно заразиться — а где купание безопасно.

Источник: VLADNEWS

В Приморье 15 июня официально начался купальный сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. Ведомство проверяет воду в местах купаний по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям.

«Белый» список пляжей:

Владивостокский ГО: в районе ст. Санаторная, островные территории о. Попов (б. Старка, б. Пограничная), о. Русский (б. Воевода, б. Аякс в районе пляжа ООО «Томь», б. Чернышева м. Вятлино, м. Ахлестышева, б. Парис), о. Рейнеке;.

Артемовский ГО: б. Малая Тавайза, б. Муравьиная;.

Находкинский ГО: б. Прогулочная, б. Подосенова, б. Отрада, б. Козино, б. Попова, оз. Ливадийское, б. Стрельбище;.

Партизанский МР: б. Триозерье, б. Шепалова, б. Лашкевича, залив Восток в районе оз. Лебединого;.

Лазовский МР: б. Соколовка, б. Петрова;.

Ольгинский МР: б. Северная, б. Тихая гавань;.

Дальнегорский ГО: б. Рудная, б. Лидовка;.

Кавалеровский МР: б. Зеркальное, б. Сивуч.

«Черный» список пляжей:

Владивосток: м. Кунгасный, ст. Моргородок, б. Тихая, Спортивная Гавань, Садгород, Седанка, Чайка, б. Щитовая; на о. Русский в районе б. Новик, мыс Огородный, мыс Мелководный, б. Жданко, набережная ДВФУ, мыс Поспелово, б. Рында.

б. Троица, месторождение «Тизи» Хасанский район;.

б. Большая Тавайза, б. Художников Артемовский ГО;.

п. Южно-Морской, б. Рифовая, залив Находка, пляж «Коровий», б. Рифовая — Гайдамак, б. Новицкого, б. Прозрачная, б. Мусатого, б. Тихая заводь, б. Прикумск, б. Тунгус Находкинский ГО;.

оз. Солдатское, оз. Дубовый ключ Уссурийский ГО;.

оз. Силикатное, Кронштадское водохранилище г. Спасск-Дальний;.

р. Ильистая, р. Черниговка, Кононенковское водохранилище Черниговский район;.

побережье «Озера» Тернейского района.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что небезопасно для здоровья купание в местах выпуска хозяйственно-бытовых, промышленных и неочищенных ливневых сточных вод. Напоминаем, что купание в неустановленных местах грозит кишечными и дерматологическими заболеваниями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Приморец осужден за кибер-кражи
Путин в ходе «Прямой линии» ответил почти на 70 вопросов
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
Десять человек пострадали в Нью-Йорке после наезда автомобиля
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Москва продаст половину жилья, построенного по программе реновации
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь