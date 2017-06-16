Опубликованы «черный» и «белый» списки пляжей в Приморье

В Приморье 15 июня официально начался купальный сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. Ведомство проверяет воду в местах купаний по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям.

«Белый» список пляжей:

Владивостокский ГО: в районе ст. Санаторная, островные территории о. Попов (б. Старка, б. Пограничная), о. Русский (б. Воевода, б. Аякс в районе пляжа ООО «Томь», б. Чернышева м. Вятлино, м. Ахлестышева, б. Парис), о. Рейнеке;.

Артемовский ГО: б. Малая Тавайза, б. Муравьиная;.

Находкинский ГО: б. Прогулочная, б. Подосенова, б. Отрада, б. Козино, б. Попова, оз. Ливадийское, б. Стрельбище;.

Партизанский МР: б. Триозерье, б. Шепалова, б. Лашкевича, залив Восток в районе оз. Лебединого;.

Лазовский МР: б. Соколовка, б. Петрова;.

Ольгинский МР: б. Северная, б. Тихая гавань;.

Дальнегорский ГО: б. Рудная, б. Лидовка;.

Кавалеровский МР: б. Зеркальное, б. Сивуч.

«Черный» список пляжей:

Владивосток: м. Кунгасный, ст. Моргородок, б. Тихая, Спортивная Гавань, Садгород, Седанка, Чайка, б. Щитовая; на о. Русский в районе б. Новик, мыс Огородный, мыс Мелководный, б. Жданко, набережная ДВФУ, мыс Поспелово, б. Рында.

б. Троица, месторождение «Тизи» Хасанский район;.

б. Большая Тавайза, б. Художников Артемовский ГО;.

п. Южно-Морской, б. Рифовая, залив Находка, пляж «Коровий», б. Рифовая — Гайдамак, б. Новицкого, б. Прозрачная, б. Мусатого, б. Тихая заводь, б. Прикумск, б. Тунгус Находкинский ГО;.

оз. Солдатское, оз. Дубовый ключ Уссурийский ГО;.

оз. Силикатное, Кронштадское водохранилище г. Спасск-Дальний;.

р. Ильистая, р. Черниговка, Кононенковское водохранилище Черниговский район;.

побережье «Озера» Тернейского района.