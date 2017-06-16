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04:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Логотип для Железнодорожного района придумают жители Хабаровска

Жители Хабаровска придумают слоган и логотип для Железнодорожного района. Соответствующий конкурс проводит комитет по управлению районом в преддверии его 80-летия.

Логотип должен быть выполнен в официальном стиле, выражать индивидуальность района, а также быть понятным и несложным. Слоган также будет оценен по ряду критериев. В их числе — упоминание о районе, краткость, оригинальность и невозможность двоякого использования.

Победитель конкурса получит приз, логотип и слоган появятся на юбилейной продукции.

Разработки принимаются по адресу: orgzd@khabarovskadm.ru. Телефоны для справок 30−13−26, 40−88−13, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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