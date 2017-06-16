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04:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Уникальная святыня из Читы прибыла в один из хабаровских храмов

ФОТОРЕПОРТАЖ.

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Хабаровск, 16 июня, AmurMedia.

Старинный ковчег с мощами девяти святых встретили хабаровчане в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По словам одного из верующих, самым почитаемым из них является святой великомученик Пантелеимон, которому молятся об исцелении болезней. Священный груз встретили члены духовенства Хабаровской епархии во главе с митрополитом Владимиром, который первый приложился к мощам. После встречи ковчега был проведен молебен, который привлек жителей и гостей города, в том числе и иностранных туристов, передает ИА AmurMedia.

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