Уникальная святыня из Читы прибыла в один из хабаровских храмов

Хабаровск, 16 июня, AmurMedia.

Старинный ковчег с мощами девяти святых встретили хабаровчане в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По словам одного из верующих, самым почитаемым из них является святой великомученик Пантелеимон, которому молятся об исцелении болезней. Священный груз встретили члены духовенства Хабаровской епархии во главе с митрополитом Владимиром, который первый приложился к мощам. После встречи ковчега был проведен молебен, который привлек жителей и гостей города, в том числе и иностранных туристов, передает ИА AmurMedia.