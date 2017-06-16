Синоптики пообещали жителям Красноярска жаркую погоду в выходные дни

Синоптики пообещали красноярцам жаркую погоду на предстоящие выходные. По данным портала Gismeteo.ru в пятницу, 16 июня, столбики термометров достигнут отметки +29°С. Ближе к вечеру температура пойдет на спад — +20°С. В этот день осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 4 м/с.

В субботу, 17 июня, температура воздуха составит +31°С. Дожди также не ожидаются. Утром и вечером — +23…+25°С. Ветер стихнет и будет дуть с севера со скоростью 1 м/с.