Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Аспирин опасен для людей старше 75 лет
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
«Мы заходим и забираем свою землю»: ДНР о захвате позиций ВСУ
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
04:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Синоптики пообещали жителям Красноярска жаркую погоду в выходные дни

В субботу, 17 июня, температура воздуха составит +31°С.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Синоптики пообещали красноярцам жаркую погоду на предстоящие выходные. По данным портала Gismeteo.ru в пятницу, 16 июня, столбики термометров достигнут отметки +29°С. Ближе к вечеру температура пойдет на спад — +20°С. В этот день осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 4 м/с.

В субботу, 17 июня, температура воздуха составит +31°С. Дожди также не ожидаются. Утром и вечером — +23…+25°С. Ветер стихнет и будет дуть с севера со скоростью 1 м/с.

В воскресенье, 18 июня, погода сильно не поменяется. Утром столбики термометров будут колебаться около отметки +21°С. Днем потеплеет до +29°С. К вечеру — до +24°С. Сила северо-восточного ветра в этот день составит 5 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+26°
переменная облачность
759 мм рт. ст.
повышенное
70 %
высокая
5 м/с
слабый ветер
Синоптики пообещали жителям Красноярска жаркую погоду в выходные дни
Путин в ходе «Прямой линии» ответил почти на 70 вопросов
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
Десять человек пострадали в Нью-Йорке после наезда автомобиля
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь