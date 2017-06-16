Сегодня для подготовки к зиме остановят водозабор о. Нижне-Атамановский

Плановые ремонтные работы на водозаборе пройдут с 23:00 16 июня до 23:00 17 июня. На 24 часа будет приостановлено холодное водоснабжение в Ленинском районе, части Кировского района (кроме поселков Первомайский и Водники), в коттеджах на ул. Побежимова и ул. Вавилова в Свердловском районе, а также в поселках Суворовский и Березовка.

За время остановки на водозаборе и сетях водоснабжения этих районов заменят 20 единиц запорной арматуры импортными аналогами.

Для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ в технологических камерах, расположенных на проезжей части, будет ограничено движение транспорта по следующим адресам:

ул. Мичурина, 3, 6а, 8 и 15;.

пр. «Красноярский рабочий», 70 и 80.

На время профилактики водозабора жителям рекомендуется, уезжая на выходные из города, закрыть краны, чтобы не затопить соседей, а тем, кто остается дома, набрать необходимый запас холодной воды.

Холодная вода будет подвозиться только в социально значимые учреждения.

Телефон Центральной диспетчерской службы «КрасКома»: 211−39−63.