Сборы будущих юнармейцев устроят в Хабаровске
С 26 по 30 июня в Хабаровске состоятся сборы для тех, кто желает вступить в «Юнармию». Участие в них примут свыше 100 юношей и девушек из школ и
С 26 по 30 июня в Хабаровске состоятся сборы для тех, кто желает вступить в «Юнармию». Участие в них примут свыше 100 юношей и девушек из школ и
Мероприятие проведут на базе войсковой части в Красной Речке. Кандидаты пройдут курс подготовки юнармейцев, сдадут зачеты и выполнят ряд упражнений.
Тех, кто справится с заданиями, 30 июня посвятят в юнармейцы. Церемония состоится на площади «Город воинской славы» в 17:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию городского штаба «Юнармии».