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05:35 (мск), источник: Вести - Красноярск

Судебные приставы рассказали, почему не выпустили за границу мать с больным ребёнком

Вылететь — можно! Судебные приставы рассказали, почему не выпустили за границу мать с больным ребёнком.

Источник: Вести - Красноярск

«Вести» рассказывали о трёхлетнем красноярце Вите Наймушине, которому год назад успешно провели операцию по пересадке сердца в Индии. Деньги на лечение собирали буквально всем миром. И теперь мальчику требуется повторное лечение, но вылететь за границу семья не может из-за долгов в 300 тысяч рублей. Однако существует порядок экстренного снятия ограничения в праве выезда за пределы страны.

«Для того, чтобы при наличии долга вылететь за пределы РФ, нужно предоставить судебному приставу-исполнителю информацию о том, что такое лечение действительно необходимо. Это может быть документ от лечащего врача о необходимости получения медуслуг за рубежом или вызов из зарубежного медучреждения. В 17 году она в управление не обращалась по этому вопросу», — пояснил сотрудник пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Виталий Святец.


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