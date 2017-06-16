Судебные приставы рассказали, почему не выпустили за границу мать с больным ребёнком
Вылететь — можно! Судебные приставы рассказали, почему не выпустили за границу мать с больным ребёнком.
Вылететь — можно! Судебные приставы рассказали, почему не выпустили за границу мать с больным ребёнком.
«Вести» рассказывали о трёхлетнем красноярце Вите Наймушине, которому год назад успешно провели операцию по пересадке сердца в Индии. Деньги на лечение собирали буквально всем миром. И теперь мальчику требуется повторное лечение, но вылететь за границу семья не может
«Для того, чтобы при наличии долга вылететь за пределы РФ, нужно предоставить судебному