Эксперты признали пляжи в Красноярске опасными для купания

Сотрудники Роспотребнадзора проверили пляжи Красноярска. Вода в Абаканской протоке и в искусственном водоеме острова Татышев не соответствует установленным нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, количество термотолерантных колиформных бактерий в воде превышает гигиенические нормативы в 3,5−7 раз.

«Управление Роспотребнадзора не рекомендует населению использование водоемов Красноярска для купания. Вода в них опасна для здоровья, несет угрозу заражения гепатитом А, кишечными, энтеровирусными инфекциями и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — говорится в сообщении.