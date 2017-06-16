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05:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эксперты признали пляжи в Красноярске опасными для купания

В воде нашли опасные бактерии.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сотрудники Роспотребнадзора проверили пляжи Красноярска. Вода в Абаканской протоке и в искусственном водоеме острова Татышев не соответствует установленным нормативам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, количество термотолерантных колиформных бактерий в воде превышает гигиенические нормативы в 3,5−7 раз.

«Управление Роспотребнадзора не рекомендует населению использование водоемов Красноярска для купания. Вода в них опасна для здоровья, несет угрозу заражения гепатитом А, кишечными, энтеровирусными инфекциями и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — говорится в сообщении.

Примечательно, что качество песка полностью устроило экспертов. Дополнительно специалисты ведомства проверили пляж в районе озера-парка «Октябрьский» в Красноярске. В воде также нашли опасные для здоровья бактерии.

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