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05:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Три нильских варана появились в Иркутской зоогалерее

В Иркутской зоогалерее появились два самки и самец нильского варана.

В Иркутской зоогалерее появились два самки и самец нильского варана. Как 13 июня 2017 года «Байкал Инфо» сообщила руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, они около 15 лет не имели возможности завести этих ящериц, однако несколько дней назад их удалось привезти из Москвы в Иркутск. «Недельное путешествие не сильно отразилось на самочувствии варанов — они быстро адаптировались к новым условиям, с большим аппетитом едят насекомых и мелких грызунов», — рассказал Людмила Ивушкина.

На свет три нильских варана появились два месяца назад, а уже через год они вырастут в молодых взрослых ящеров, длина тела которых может доходить до полутора метров. После этого обновится их жилище, которое станет террариумом с просторным бассейном.

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