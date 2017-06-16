Южноуральские скауты соберутся на Тургояке
В Челябинской области стартует летняя оздоровительная кампания.
В Челябинской области стартует летняя оздоровительная кампания.
С 19 июня начнет работу детский областной палаточный лагерь на озере Тургояк, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На берегу оборудован пляж, который обеспечен всем необходимым для сохранения безопасного поведения детей на воде. В этом году пройдет 10 смен по различным направлениям. Откроет лето слет
В августе на территории лагеря пройдут обучающую программу поисковые отряды. Завершит летнюю кампанию областной