Южноуральские скауты соберутся на Тургояке

С 19 июня начнет работу детский областной палаточный лагерь на озере Тургояк, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На берегу оборудован пляж, который обеспечен всем необходимым для сохранения безопасного поведения детей на воде. В этом году пройдет 10 смен по различным направлениям. Откроет лето слет военно-патриотических объединений, итогом которого станет зарница. В июле в палаточном лагере соберутся скауты, юные экологи и геологи, а также воспитанники фольклорно-этнографических коллективов.