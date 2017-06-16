Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
«Цирк с подставными вопросами»: жёсткие вопросы Путину на экране
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
СМИ: представитель Киева рассказал, к чему привел безвиз с ЕС
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
07:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральские скауты соберутся на Тургояке

В Челябинской области стартует летняя оздоровительная кампания.

С 19 июня начнет работу детский областной палаточный лагерь на озере Тургояк, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На берегу оборудован пляж, который обеспечен всем необходимым для сохранения безопасного поведения детей на воде. В этом году пройдет 10 смен по различным направлениям. Откроет лето слет военно-патриотических объединений, итогом которого станет зарница. В июле в палаточном лагере соберутся скауты, юные экологи и геологи, а также воспитанники фольклорно-этнографических коллективов.

В августе на территории лагеря пройдут обучающую программу поисковые отряды. Завершит летнюю кампанию областной туристско-краеведческий слет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Бойня в Кратове: фото стрелка и его предсмертная записка
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Бойня в Кратове: фото стрелка и его предсмертная записка
Путин заявил, что России и США нужен диалог на уровне спецслужб
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Москва продаст половину жилья, построенного по программе реновации
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь