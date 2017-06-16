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07:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Установлена причина гибели тюленей на Каспии

В министерстве сельского хозяйства озвучили окончательную версию гибели 300 тюленей на Каспии, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Официально, животные умирали из-за браконьерских сетей и ледоколов. Чиновники уверяют, что на тушах даже были обнаружены следы от сетей.

Кроме того, якобы есть выводы ученых, что ледоколы уничтожают до 5 тыс особей в год. Статистика печальная, но, по словам чиновников, все в пределах нормы, и о катастрофе говорить не стоит.

Версию о том, что к массовой гибели тюленей могли привести разливы нефти с местных заводов, вообще категорически отрицают.

Туши животных выбросило на берег два месяца назад. В ситуации разбирались даже ученые из Алматы и Астаны.

Напомним, что местные экологи били тревогу, говорили о катастрофе и вредных веществах в воде и воздухе. И вот чиновники развеяли все страхи.

«Полностью мы сделали анализ, никаких экологических этих. В основном повреждения механические: это и попадают в сеть бывают тюлени, и бывают… при таянии льда механические повреждения, то есть здесь идет естественный падеж, который в самой природе предусмотрен», — прокомментировал председатель комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Марлен Айнабеков.

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