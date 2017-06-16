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07:34 (мск), источник: Newtimes.kz

Астана встретила гостей ЭКСПО букетом из 7 миллионов цветов

Огромное количество цветов высадили на улицах столицы перед международной выставкой ЭКСПО-2017, передает ИА «NewTimes.kz».

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

В Астане высадили 7 миллионов цветов. По словам управляющей тепличным хозяйством АО «Астана-Зеленстрой» Ирины Байрамовой, это на 2 миллиона больше, чем в прошлом году.

«В прошлом году было посажено 5 миллионов растений, в этом году — 7 миллионов. Все потому, что город расстраивается, растет. Ну, и выставка ЭКСПО сыграла свою роль. Сейчас уже 95% всех цветов высажено в городе. Рекордные скорости, рекордные цифры. Все делается быстро, качественно и красиво», ― отметила она.

Однолетняя рассада, которая сейчас радует глаза астанчан и гостей столицы, выращивается в течение 3−4 месяцев, в зависимости от цветка.

«Семена сначала закупаются и поставляются к нам в январе, привозят обогащенную торфосмесь, затем идет посев семян. После этого идет пикировка растений, а далее их выносят в теплицы, в которых происходит закаливание, и только во время цветения рассада выдается в город», ― рассказала Ирина технологию выращивания.

На территории теплицы в жаркое время рассаду поливают 2 раза в день. Работают разбрызгиватели, а там, где нельзя подойти, работают леечками. Кроме того, раз в 10 дней растения поливают удобрениями. Но несмотря на то, что цветы тщательно подготавливают, приживутся ли они, зависит только от погоды.

«В Астане погода непредсказуемая, а иногда даже бывают заморозки. Если вдруг температура воздуха опустилась ниже нуля, и растение не выжило, его пересаживают. Есть всегда дополнительная рассада на этот случай. А вообще, у нас приживается 95−98%», ― добавила она.

Куда и сколько посадят цветов, решает дизайнерская группа, которая с осени готовит макеты будущих клумб.
«Клумбы у нас не повторяются, из года в год идет разный рисунок. Дизайнерская группа готовит рисунок, после этого специалисты смотрят по площадям, где и какой будет цветок, какого цвета. Соответственно, для этих рисунков закладывается рассада», ― пояснила управляющая тепличным хозяйством.

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