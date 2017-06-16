На Левом берегу в Омске изменили работу светофора
Перенастройка светофоров связана с введением новых нормативов, которые направлены на снижение вероятности ДТП с участием пешеходов.
Перенастройка светофоров связана с введением новых нормативов, которые направлены на снижение вероятности ДТП с участием пешеходов.
Режим работы светофоров в Омске продолжают корректировать. Изменения связаны с нормативными требованиями, согласно которых транспортные и пешеходные потоки не должны пересекаться в одной фазе светофорного цикла.
Так, с 15 июня светофор на перекрестке улиц Степанца и Лукашевича работает
Специалисты считают, что корректировки помогут снизить вероятность возникновения наездов на пешеходов в тех случаях, когда водители завершают проезд перекрестка на красный сигнал светофора и при этом едут на большой скорости.