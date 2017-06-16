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07:52 (мск), источник: Om1.ru

На Левом берегу в Омске изменили работу светофора

Перенастройка светофоров связана с введением новых нормативов, которые направлены на снижение вероятности ДТП с участием пешеходов.

Режим работы светофоров в Омске продолжают корректировать. Изменения связаны с нормативными требованиями, согласно которых транспортные и пешеходные потоки не должны пересекаться в одной фазе светофорного цикла.

Так, с 15 июня светофор на перекрестке улиц Степанца и Лукашевича работает по-новому. Как пояснили в департаменте транспорта, вторая фаза для пешеходов, пересекающих улицу Лукашевича, теперь длится дольше. Сделано это для того, чтобы автомобили, едущие прямо по Лукашевича со стороны улицы Крупской, успели освободить перекресток для пешеходов.

Специалисты считают, что корректировки помогут снизить вероятность возникновения наездов на пешеходов в тех случаях, когда водители завершают проезд перекрестка на красный сигнал светофора и при этом едут на большой скорости.

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