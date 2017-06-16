Каждый пятый россиянин решил воздержаться от летнего отдыха в этом году
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Отдыхать этим летом россияне собираются на даче (20%) или дома, занимаясь своими делами (21%), сообщили «Интерфаксу» в пятницу в «Левада-Центре».
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Отдыхать этим летом россияне собираются на даче (20%) или дома, занимаясь своими делами (21%), сообщили «Интерфаксу» в пятницу в «Левада-Центре».
Не поедут отдыхать 20% россиян (26% год назад), показал опрос, проведенный
По 8% респондентов хотят провести летний отпуск в другом городе/селе России или на Черноморском побережье Кавказа. Еще по 4% решили поехать за границу или в Крым.
Не определились с планами на летний отдых 19% участников опроса.
Отвечая на вопрос о том, где будут отдыхать этим летом их несовершеннолетние дети/внуки, 41% россиян сообщил, что те останутся дома.
Дети 18% респондентов поедут на дачу, 10% — отправятся с родственниками в другое место в России, 8% — на Черноморское побережье Кавказа.
Еще 7% респондентов планируют отправить своих детей/внуков в детский лагерь отдыха, а 4% поедут с родителями за рубеж.