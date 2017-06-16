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08:11 (мск), источник: Интерфакс

Каждый пятый россиянин решил воздержаться от летнего отдыха в этом году

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Отдыхать этим летом россияне собираются на даче (20%) или дома, занимаясь своими делами (21%), сообщили «Интерфаксу» в пятницу в «Левада-Центре».

Источник: AP 2017

Не поедут отдыхать 20% россиян (26% год назад), показал опрос, проведенный 19—22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

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По 8% респондентов хотят провести летний отпуск в другом городе/селе России или на Черноморском побережье Кавказа. Еще по 4% решили поехать за границу или в Крым.

Не определились с планами на летний отдых 19% участников опроса.

Отвечая на вопрос о том, где будут отдыхать этим летом их несовершеннолетние дети/внуки, 41% россиян сообщил, что те останутся дома.

Дети 18% респондентов поедут на дачу, 10% — отправятся с родственниками в другое место в России, 8% — на Черноморское побережье Кавказа.

Еще 7% респондентов планируют отправить своих детей/внуков в детский лагерь отдыха, а 4% поедут с родителями за рубеж.

Комментарии
5
Григорий Захаров
Эт кого они там опрашивали, ироды! Я вот на свою пенсию не могу даже в Волгоград съездить на Мамаев курган!
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федя неумытый
а вот интересно было бы узнать у этого левада-центра какое количество граждан могут себе позволить отдых на море и + лечение....как это было в советское время,когда каждый работник имел возможность отдохнуть и подлечиться за чисто символическую стоимость путевки....я предполагаю,что многим отдых и лечение не по карману, т.к. останешся без штанов...
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А Б
Изложенную в сообщении информацию следует понимать так - у пятой части населения РФ элементарно нет средств для того, чтобы позволить себе летний отдых с выездом за пределы места проживания. Это очень показательно с точки зрения уровня благосостояния населения РФ, которое неуклонно продолжает падать.
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