Каждый пятый россиянин решил воздержаться от летнего отдыха в этом году

Не поедут отдыхать 20% россиян (26% год назад), показал опрос, проведенный 19—22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

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По 8% респондентов хотят провести летний отпуск в другом городе/селе России или на Черноморском побережье Кавказа. Еще по 4% решили поехать за границу или в Крым.

Не определились с планами на летний отдых 19% участников опроса.

Отвечая на вопрос о том, где будут отдыхать этим летом их несовершеннолетние дети/внуки, 41% россиян сообщил, что те останутся дома.

Дети 18% респондентов поедут на дачу, 10% — отправятся с родственниками в другое место в России, 8% — на Черноморское побережье Кавказа.

Еще 7% респондентов планируют отправить своих детей/внуков в детский лагерь отдыха, а 4% поедут с родителями за рубеж.