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07:56 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирец устроил ферму в городской квартире

Специалист по компьютерному дизайну Максим Иванков держит два десятка перепелок в собственной квартире. Он научился по их «пению» вычислять с точностью до минуты, когда в клетке появятся свежие яйца, и считает, что крестьянскую жилку в нас никаким мегаполисом не убьешь.

Источник: "Российская газета"

К сожалению, в квартире Максима нет балкона — первый этаж. С балконом он давно развернулся бы на полную катушку, а так пришлось установить всего одну клетку рядом с диваном. С клеткой помучился — начинающий «городской фермер» купил ее в зоомагазине. С высоким, что называется, потолком. Перепелки метались по ней как сумасшедшие, прыгали и даже пытались летать. Шум, птичник ходит ходуном, а главное — очень мало яиц. Пришлось ехать на консультацию к настоящему фермеру.

— Оказалось, такая клетка перепелкам не подходит. Им нужна небольшая высота — чтобы спокойно сидели и неслись, — делится Максим секретами городской агрокультуры. — Переделывал сам — поставил перегородку, а теперь, по идее, в верхний отсек можно заселить еще штук двадцать.

За каких-то пять месяцев Максим увеличил сбор яиц в пять раз — с двух штук до пятнадцати в день. Говорит, что скоро будут нестись все двадцать птичек. Вечером перепелки начинают не просто курлыкать, а петь по-особому — точный сигнал о том, что минут через пять можно доставать яйцо. Несутся они ровно год, а потом, к сожалению, отправляются на шашлык. Порода перепелок — эстонская, птицы среднего размера, годятся и в качестве несушек, и в качестве будущего деликатеса. «Есть только мясная порода — техасская, и только “яичная” — маньчжурская, — рассказывает Максим. — Мои универсальные». Кстати, перепелиное мясо стоит в Новосибирске 600 рублей за килограмм, а яйца — около восьмидесяти за два десятка.

Хлопот с перепелками, по словам птицевода, немного. За день они съедают около литра обычного куриного комбикорма. Кстати, в нем есть галька, которую куры заглатывают, и это сначала испугало начинающего фермера — думал, что его маленькие птички подавятся. Но, как оказалось, умные перепелки гальку клевать и не думают, камни просто нужно время от времени сметать с птичьего «стола». Выпивает «беспокойное хозяйство» из специальной поилки (ее пришлось купить у фермера) литра полтора воды в день. Уборка за ними — раз в два дня, когда со специально заказанного металлического корыта снимается подстеленная газета. Запаха в квартире, надо сказать, почти нет. Помет Максим использует в качестве удобрения — и для комнатных растений, и для клумбы под окном. Уверяет, что растения в результате «нереально прут». В общем, безотходное производство.

— Конечно, это не бизнес, но и убытков нет, — говорит Максим. — Корма перепелки съедают рублей на тридцать в день, а яиц дают — на шестьдесят. Так что я в плюсе.

Перепелиные яйца «фермер» съедает вместе с невестой Светланой, а иногда раздает друзьям-знакомым. Советует употреблять сырыми, даже вместе со скорлупой — польза, мол, для организма огромная. Надо сказать, те, кто знает Макса давно, всерьез утверждают — в последние месяцы он заметно поздоровел — на натуральном-то продукте.

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