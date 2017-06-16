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09:16 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани 16 июня днем пройдет сильный дождь с грозой

Гидрометцентр Татарстана сделал прогноз об ухудшении погоды в Татарстане.

Источник: Аргументы и факты

Так днем в Казани ожидается сильный дождь с грозой с усилениями ветра до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +22 градусов.

Локально в республике ожидается град. Также в большинстве районов пройдет дождь. Максимальная температура днем составит +18 +23 градуса.

17 июня днем также в большинстве районов ожидается дождь. Ночью температура +8 +13 градусов, днем +16 +21. В воскресенье, когда Казань примет первый матч Кубка Конфедераций, в большинстве районов также дождь с грозами. Ветер юго-западный с усилениями при грозе до 18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +7 +12 градусов, максимальная температура воздуха днем +16 +21˚

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