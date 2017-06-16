В Казани 16 июня днем пройдет сильный дождь с грозой

Так днем в Казани ожидается сильный дождь с грозой с усилениями ветра до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +22 градусов.

Локально в республике ожидается град. Также в большинстве районов пройдет дождь. Максимальная температура днем составит +18 +23 градуса.