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07:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Компенсационные посадки в Красноярске приостановлены из-за нехватки денежных средств

Для продолжения работ необходимо еще 300 млн рублей.

Посадки, которые совершались в качестве компенсации вырубленных деревьев ради объектов Универсиады, приостановлены. Об этом сообщил глава департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков на заседании комиссии по подготовке к всемирным студенческим играм. Работы не могут быть завершены из-за нехватки средств на уход за деревьями.

Известно, что свыше 36 тыс. деревьев будет вырублено для строительства объектов Универсиады, но для того чтобы компенсировать такой ущерб, необходимо было посадить в Красноярске 72 тыс. деревьев.

Ранее объем финансирования данного проекта был увеличен на 120 млн руб., чтобы взамен срубленных взрослых деревьев перестали высаживать совсем юные саженцы. Теперь же речь идет еще о 300 млн руб. Они требуются на уход за посаженными деревьями в течение трех лет.

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