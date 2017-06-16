В Кузбассе местные жители воровали шпалы для хознужд

В Кемеровской области транспортные полицейские за сутки раскрыли четыре кражи.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СФО, на станции Кемерово-Сортировочная злоумышленники украли 50 новых шпал, которые привезли, чтобы заменить вышедшие из строя. Трое местных жителей заранее договорились совершить ограбление. Они арендовали грузовой автомобиль и вывезли все 50 шпал со станции, а позже продали соседу за 4,5 тыс. рублей. Ущерб, причиненный железной дороге, составил 70 000 рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже по предварительному сговору.

На станции Байкаим 47-летний житель Ленинска-Кузнецкого на руках перенес 9 трехметровых шпал и 7 пятидесятикилограммовых мешков с цементом. Через несколько дней он украл со станции цемент, вскрыл вагон с помощью болтореза и вынес мешки. В отношении него также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На станции Латыши местный житель унес на дачу 160 плиточных пластин, которыми было выложено пространство вокруг железнодорожных светофоров. В настоящее время подсчитывается сумма ущерба, в зависимости от неё будет принято процессуальное решение.