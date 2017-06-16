В Кузбассе местные жители воровали шпалы для хознужд
Помимо шпал на различных станциях области были украдены мешки с цементом и тротуарная плитка.
Помимо шпал на различных станциях области были украдены мешки с цементом и тротуарная плитка.
В Кемеровской области транспортные полицейские за сутки раскрыли четыре кражи.
Как сообщает
На станции Байкаим 47-летний житель
На станции Латыши местный житель унес на дачу 160 плиточных пластин, которыми было выложено пространство вокруг железнодорожных светофоров. В настоящее время подсчитывается сумма ущерба, в зависимости от неё будет принято процессуальное решение.