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08:30 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор выявил более 8,6 тыс. нарушений в детских лагерях

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок детских оздоровительных лагерей в 2017 году выявили 8,6 тыс. нарушений, сообщается на сайте ведомства.

Источник: AP 2017

«Во время контрольно-надзорных мероприятий (в 2017 году) было выявлено 8,6 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических требований, касавшихся организации питания, размещения детей и нарушений при контроле за организацией водоснабжения. Специалисты Роспотребнадзора контролируют устранение нарушений», — сказано в сообщении ведомства.

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По данным Роспотребнадзора, в рамках первой оздоровительной смены свою работу начали примерно 39 тыс. учреждений, в которые заехали более 2,7 млн детей.

К началу сезона летнего детского отдыха не были готовы 290 учреждений, но не исправили ошибки и не открылись только пять лагерей.

Уточняется, что специалисты ведомства провели 8,5 тысячи проверок соблюдения требований к условиям оздоровительного отдыха детей.

Деятельность всех летних лагерей и оздоровительных организаций, начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора, приостановлена.

Комментарии
2
А Б
Весьма странно то, что Роспотребнадзор провёл эти проверки уже тогда, когда сезон отдыха и детские летние каникулы в разгаре. Логичнее было бы провести их заранее, до открытия лагерей. Впрочем, не исключено, что ведомство в очередной раз "забыло", когда начинается лето и детский отдых в лагерях.
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Kлeвeр Удaчи
Поражаюсь тем, что в детских лагерях РПЦ не поставила своих священников, и не развернула передвижные алтари по примеру армии в полевых условиях...
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