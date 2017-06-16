Роспотребнадзор выявил более 8,6 тыс. нарушений в детских лагерях
Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок детских оздоровительных лагерей в 2017 году выявили 8,6 тыс. нарушений, сообщается на сайте ведомства.
Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок детских оздоровительных лагерей в 2017 году выявили 8,6 тыс. нарушений, сообщается на сайте ведомства.
«Во время
По данным Роспотребнадзора, в рамках первой оздоровительной смены свою работу начали примерно 39 тыс. учреждений, в которые заехали более 2,7 млн детей.
К началу сезона летнего детского отдыха не были готовы 290 учреждений, но не исправили ошибки и не открылись только пять лагерей.
Уточняется, что специалисты ведомства провели 8,5 тысячи проверок соблюдения требований к условиям оздоровительного отдыха детей.
Деятельность всех летних лагерей и оздоровительных организаций, начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора, приостановлена.