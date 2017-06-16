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09:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Клещи покусали в Иркутской области за неделю более 1.6 тыс. человек

В Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов клещей с 9 по 16 июня 2017 года обратились 1666 человек, в том числе 339 детей.

Как сообщает 16 июня пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону, с начала сезона клещевой активности на территории области зарегистрировано 9960 обращений по поводу присасывания клещей (за аналогичный период 2016 года — 9075). Диагноз клещевой вирусный энцефалит с начала сезона лабораторно подтвержден у 13 человек, клещевой боррелиоз — у 21 человека, клещевой киретсиоз — у 18 человек.

Вирусологическая лаборатория центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области и лаборатории других учреждений с начала сезона исследовали уже 6743 клеща, которых снимали с людей. Вирусом клещевого энцефалита были заражены 1,3% клещей, боррелиями — 12,1%.

При присасывании клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, на базе которой имеется травмпункт. К примеру, в вирусологическую лабораторию центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области (Иркутск, ул. Трилиссера, 51, тел. 23−41−97), в центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333−445).

В Иркутской области продолжаются акарицидные обработки. На 15 июня они проведены на территории 2266,3 га — места массового пребывания населения, территории образовательных учреждений и детских оздоровительных учреждений.

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