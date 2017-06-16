Почти все районы Приморья затягивают с выдачей дальневосточных гектаров

В Приморье практически все органы местного самоуправление, участвующие в выдаче дальневосточных гектаров, нарушают сроки рассмотрения документов. Такое заявление сделала краевая прокуратура, реагируя на сигнал о затруднениях с получением земли в регионе, озвученный президенту РФ Владимиру Путину в рамках «Прямой линии» накануне, 15 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Только с марта по май 2017 года территориальные органы прокуратуры выявили более 190 нарушений сроков рассмотрения заявлений на предоставление дальневосточных гектаров. Непосредственно департамент земельных и имущественных отношений Приморского края уличили примерно в 200 нарушениях.

В адрес губернатора Владимира Миклушевского было внесено представление, в отношении чиновника профильного департамента возбудили административное производство.

Проблемы осуществления кадастрового учёта наблюдаются в 13 районах (Ольгинский, Шкотовский, Кавалеровский, Октябрьский, Пожарский, Хорольский, Михайловский, Яковлевский, Ханкайский, Дальнереченский и Черниговский), а также в 5 городских округах Приморья (Большой Камень, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Дальнереченск и Дальнегорск).

«Чтобы принудить органы местного самоуправления исполнить возложенную на них обязанность по осуществлению кадастрового учёта границ населённых пунктов и находящихся в собственности муниципалитетов земель, их главам внесли 32 представления. Кроме того, в суде на рассмотрении находятся 2 административных исковых заявления», — прокомментировала официальный представитель прокуратуры Виолетта Дорожкина.

Выявлялись случаи, когда чиновники не вносили в систему «На Дальний Восток» данные о так называемых «серых» зонах. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий, где выдача дальневосточных гектаров запрещена, всё ещё не утверждена.

«В нарушение требований к составу и структуре схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий, утверждённых приказом Минприроды России, в границы охотничьих угодий включены населённые пункты края», — добавили в краевом ведомстве. — Вместе с тем не все органы местного самоуправления утвердили регламенты предоставления муниципальных услуг в данной области, вскрылись факты принятия незаконных нормативно-правовых актов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время «Прямой линии» житель Владивостока Иван Таркин пожаловался Владимиру Путину, что с февраля 2017 года не может получить дальневосточный гектар. Президент ответил, что сложней всего программа по выделению бесплатных земель реализуется в Приморье, и назвал случай мужчины из ряда вон плохим.