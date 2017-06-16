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09:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Жаркие выходные на Среднем Урале подпортит град

Средний Урал ждут жаркие, но дождливые выходные.

Источник: УралИнформБюро

В субботу и воскресенье в регионе средняя температура днем составит плюс 25. Будет дуть южный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду, пройдут дожди и грозы, в отдельных районах возможен град, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометеоцентре.

В столице Урала воздух в субботу прогреется до плюс 26. В воскресенье жара спадет до плюс 22. Оба дня в Екатеринбурге будут идти кратковременные дожди с грозами.

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