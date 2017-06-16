Ученые доказали бесполезность плотин
Возведение плотин, по словам ученых, вовсе не позволяет справиться с нехваткой воды, а, наоборот, лишь вновь создает ее дефицит, особенно для населения, живущего ниже по течению реки.
Возведение плотин, по словам ученых, вовсе не позволяет справиться с нехваткой воды, а, наоборот, лишь вновь создает ее дефицит, особенно для населения, живущего ниже по течению реки.
Тед Велдкамп из Амстердамского свободного университета заявляет, что почти четверть населения Земли испытывает дефицит воды
Для изучения влияния плотин на население Велдкамп и его коллеги провели детальное исследование, в рамках которого разделили весь Земной шар на квадраты площадью в 50 километров. Затем ученые провели анализ дефицита воды в период с 1971 по 2010 год, чтобы выявить победителей и проигравших от строительства плотин.
В результате ученые обнаружили, что люди, проживающие вверх по течению реки, получили немало преимуществ, в то время как те, кто живет вниз по течению, стали недополучать воду. Таким образом, по словам Велдкампа, в мире было потрачено $2 трлн на возведение плотин, но в результате 23% населения стали недополучать воду, в то время как появилась она только у 20%.
Среди таких основных «проблемных» рек ученые называют Хуанхэ в засушливой северной части Китая, южную часть Ганга в Бангладеше, Евфрат, турецкие плотины на котором вызывают засухи в Ираке, а также реку Колорадо, где американские дамбы снизили количество воды в Мексике.