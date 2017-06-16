Английский фотограф заснял облако в форме Британии
Фотограф из английского города Хаддерсфилд Голкар Мэтт заснял облако, которое по своей форме напоминает Великобританию.
Фотограф из английского города Хаддерсфилд Голкар Мэтт заснял облако, которое по своей форме напоминает Великобританию.
Мэтт затем выложил фотографию на сервисe BBC Weather Watchers, пользователи которого делятся фотографиями о погоде в их регионе страны.
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По ее словам, такие облака формируются под воздействием солнца, которое прогревает воздух у поверхности земли. Воздух поднимается вверх и постепенно охлаждается, появляется конденсат, которые и создает «вату» на небе.
Пользователи социальных сетей сравнили фотографию с выходом Великобритании из ЕС. «Это утечка, демонстрирующая, как Британия проводит «брексит», — написал один из пользователей.
Это фотография дополняет серию снимков неба Великобритании. Среди них, например, был снимок облака, напоминающего «Конкорд», а также изображение очень редкого явления — лунной радуги.
В Австралии также недавно стало известно о забавной фотографии: туристка сделала на берегу океана фотографию, на которой деревья напоминают по форме австралийский континент.