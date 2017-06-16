Английский фотограф заснял облако в форме Британии

Мэтт затем выложил фотографию на сервисe BBC Weather Watchers, пользователи которого делятся фотографиями о погоде в их регионе страны.

Ведущая Би-би-си Алина Дженкинс пояснила, что это обычное кучевое облако, которое может принимать различные формы.

Астрономы предположили, что у Солнца была звезда-близнец

По ее словам, такие облака формируются под воздействием солнца, которое прогревает воздух у поверхности земли. Воздух поднимается вверх и постепенно охлаждается, появляется конденсат, которые и создает «вату» на небе.

Пользователи социальных сетей сравнили фотографию с выходом Великобритании из ЕС. «Это утечка, демонстрирующая, как Британия проводит «брексит», — написал один из пользователей.

Это фотография дополняет серию снимков неба Великобритании. Среди них, например, был снимок облака, напоминающего «Конкорд», а также изображение очень редкого явления — лунной радуги.

В Австралии также недавно стало известно о забавной фотографии: туристка сделала на берегу океана фотографию, на которой деревья напоминают по форме австралийский континент.