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09:34 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Английский фотограф заснял облако в форме Британии

Фотограф из английского города Хаддерсфилд Голкар Мэтт заснял облако, которое по своей форме напоминает Великобританию.

Мэтт затем выложил фотографию на сервисe BBC Weather Watchers, пользователи которого делятся фотографиями о погоде в их регионе страны.

Ведущая Би-би-си Алина Дженкинс пояснила, что это обычное кучевое облако, которое может принимать различные формы.

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По ее словам, такие облака формируются под воздействием солнца, которое прогревает воздух у поверхности земли. Воздух поднимается вверх и постепенно охлаждается, появляется конденсат, которые и создает «вату» на небе.

Пользователи социальных сетей сравнили фотографию с выходом Великобритании из ЕС. «Это утечка, демонстрирующая, как Британия проводит «брексит», — написал один из пользователей.

Это фотография дополняет серию снимков неба Великобритании. Среди них, например, был снимок облака, напоминающего «Конкорд», а также изображение очень редкого явления — лунной радуги.

В Австралии также недавно стало известно о забавной фотографии: туристка сделала на берегу океана фотографию, на которой деревья напоминают по форме австралийский континент.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Александр Моисеев
Символично. О чём людей предупреждают этим чёрным облаком?
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