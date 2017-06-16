В Волгограде поддержали ужесточение ответственности за непропуск «скорой»
Волгоградская областная Дума поддержала федеральную инициативу ужесточить ответственность водителей, не пропускающих «скорую помощь».
Волгоградская областная Дума поддержала федеральную инициативу ужесточить ответственность водителей, не пропускающих «скорую помощь».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Думе, власти предлагают лишать водительских прав на срок до двух лет и штрафовать на 30 000 рублей автомобилистов, не пропустивших на дороге машину «скорой», если это повлекло за собой неоказание или несвоевременное оказание медицинской помощи. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Федеральным законопроектом предлагается также установить административную ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, а именно штраф в размере до 5 000 рублей и арест до 15 суток. Наказание устанавливается за сам факт воспрепятствования, а в случае наступления негативных последствий для пациента, будет применяться уголовная ответственность.