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12:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде поддержали ужесточение ответственности за непропуск «скорой»

Волгоградская областная Дума поддержала федеральную инициативу ужесточить ответственность водителей, не пропускающих «скорую помощь».

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Думе, власти предлагают лишать водительских прав на срок до двух лет и штрафовать на 30 000 рублей автомобилистов, не пропустивших на дороге машину «скорой», если это повлекло за собой неоказание или несвоевременное оказание медицинской помощи. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Федеральным законопроектом предлагается также установить административную ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, а именно штраф в размере до 5 000 рублей и арест до 15 суток. Наказание устанавливается за сам факт воспрепятствования, а в случае наступления негативных последствий для пациента, будет применяться уголовная ответственность.

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