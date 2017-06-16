В двух районах Воронежской области удалось остановить опасное заболевание плодовых деревьев

Сады Воронежского региона стали здоровее. Россельхознадзор в эти дни инспектирует посадки яблонь и груш. Отбор проб показал, что сразу в двух районах: Новоусманском и Аннинском — деревья больше не горят без огня. Бактериальный ожог плодовых там не выявлен.

Опасное заболевание губит не только урожай, сами сады. Переносчики — саженцы, насекомые, вода, инвентарь. Если бактерия попадает хотя бы на одну яблоню, под угрозой уже весь квартал, говорят специалисты. Древесина отмирает, плоды, своего рода, мумифицируются.