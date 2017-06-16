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10:31 (мск), источник: РИА Новости

Стивен Кинг сравнил Трампа с дементором из романов о Гарри Поттере

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Известный писатель Стивен Кинг сравнил президента США Дональда Трампа с импульсивным подростком, а также с дементором из романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Источник: AP 2017

«Трамп в качестве президента — это импульсивный и вспыльчивый 15-летний подросток с лицензией на вождение 18-колесного грузовика», — написал Кинг в своем микроблоге Twitter.

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Ранее писатель также ответил на публикацию Джоан Роулинг, которая поинтересовалась у него степенью сумасшествия происходящего в США по шкале Энни Уилкс (героини романа Кинга «Мизери» — ред.).

«Ну, я не главный фанат Трампа, так что не будем об Энни Уилкс. Мне кажется, в нем скорее есть что-то от дементора», — ответил писатель.

На этой неделе Стивен Кинг заявил, что Трамп внес его в «черный список», так что теперь он не может читать Twitter президента.

Кинг в мае 2016 года был одним из писателей, подписавших онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США. В мае 2017 года Кинг заявил, что доступ Трампа к «ядерной кнопке» страшнее любого его хоррора.

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