Стивен Кинг сравнил Трампа с дементором из романов о Гарри Поттере

«Трамп в качестве президента — это импульсивный и вспыльчивый 15-летний подросток с лицензией на вождение 18-колесного грузовика», — написал Кинг в своем микроблоге Twitter.
Ранее писатель также ответил на публикацию Джоан Роулинг, которая поинтересовалась у него степенью сумасшествия происходящего в США по шкале Энни Уилкс (героини романа Кинга «Мизери» — ред.).
«Ну, я не главный фанат Трампа, так что не будем об Энни Уилкс. Мне кажется, в нем скорее есть что-то от дементора», — ответил писатель.
На этой неделе Стивен Кинг заявил, что Трамп внес его в «черный список», так что теперь он не может читать Twitter президента.
Кинг в мае 2016 года был одним из писателей, подписавших онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США. В мае 2017 года Кинг заявил, что доступ Трампа к «ядерной кнопке» страшнее любого его хоррора.