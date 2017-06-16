В Челябинске пройдет фестиваль окрошки
Тысячу порций окрошки обещают приготовить на кулинарном фестивале в городском саду им. Пушкина.
Тысячу порций окрошки обещают приготовить на кулинарном фестивале в городском саду им. Пушкина.
Праздник любителей этого блюда начнется в полдень 17 июня, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
«Фестиваль проводится второй год. Нам помогали коллеги из Екатеринбурга, у которых подобный опыт имеется. Мероприятие получилось очень необычным, ярким, добрым и вкусным. Фестиваль нашел отклик у гостей парка и партнеров, поэтому мы решили продолжить традицию», — рассказали в администрации парка.
Добавим, фестиваль окрошки проводится во многих российских городах, в Челябинске он продлится до вечера.