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10:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске пройдет фестиваль окрошки

Тысячу порций окрошки обещают приготовить на кулинарном фестивале в городском саду им. Пушкина.

Праздник любителей этого блюда начнется в полдень 17 июня, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе регионального минкульта. Гостей зазывают на настоящее пиршество. Здесь можно будет продегустировать морсы, йогурты, различные кондитерские изделия и мясные деликатесы, но гвоздем программы станет окрошка: на кефире и квасе. Ну и какой фестиваль без русского фольклора. Гости парка смогут попробовать себя в народных танцах, поучаствовать в мастер-классах.

«Фестиваль проводится второй год. Нам помогали коллеги из Екатеринбурга, у которых подобный опыт имеется. Мероприятие получилось очень необычным, ярким, добрым и вкусным. Фестиваль нашел отклик у гостей парка и партнеров, поэтому мы решили продолжить традицию», — рассказали в администрации парка.

Добавим, фестиваль окрошки проводится во многих российских городах, в Челябинске он продлится до вечера.

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