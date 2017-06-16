Сотрудники ГИБДД арестовали двух челябинцев за тонированные стёкла

Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений, связанных с тонировкой стёкол в автомобиле, сообщают в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Вчера, 15 июня, инспекторы ДПС выявили 295 водителей с тонированными стёклами. Двое автовладельцев отказались снять плёнку на месте, в связи с чем, в отношении них были возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Оба водителя были доставлены в суд. 33-летнего челябинца арестовали на 7 суток, 24-летнего жителя Златоуста отправили под арест на 5 суток. Рейды по выявлению “любителей” тонировки будут проводится в Челябинской области на постоянной основе», — рассказывают в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. За неповиновение требованию сотрудника полиции снять плёнку — штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.