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10:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сотрудники ГИБДД арестовали двух челябинцев за тонированные стёкла

Всего с тонированными стёклами выявлено 295 водителей.

Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений, связанных с тонировкой стёкол в автомобиле, сообщают в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Вчера, 15 июня, инспекторы ДПС выявили 295 водителей с тонированными стёклами. Двое автовладельцев отказались снять плёнку на месте, в связи с чем, в отношении них были возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Оба водителя были доставлены в суд. 33-летнего челябинца арестовали на 7 суток, 24-летнего жителя Златоуста отправили под арест на 5 суток. Рейды по выявлению “любителей” тонировки будут проводится в Челябинской области на постоянной основе», — рассказывают в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. За неповиновение требованию сотрудника полиции снять плёнку — штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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