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10:49 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре должникам начнут приходить смс-сообщения от судебных приставов

Сообщения будут приходить от абонента «FSSP ROSSII».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области информирует граждан. С 16 июня 2017 года должники по исполнительным производствам будут получать смс-уведомления о наличии задолженностей.

Данный проект является пилотным. Он коснется вновь возбужденных исполнительных производств и тех, в рамках которых не производилась оплата денежных средств. Смс-уведомления получат те должники, производства в отношении которых находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Самаре (МОСП по ВАШ по г. Самаре).

Сообщения будут приходить от абонента «FSSP ROSSII» и содержать следующий текст: «V otnoshenii Vas vozbujdeno proizvodstvo #****/**/**/**.Informaciya po tel.: 8 (846)******* libo na saite www.r63.fssprus.ru».

Подобная рассылка поможет гражданам оперативно и в удобной для них форме получать информацию о возбуждении в отношении них исполнительного производства, что позволит им сократить время на исполнение требований исполнительного документа, не дожидаясь применения судебными приставами-исполнителями в отношении должников мер принудительного взыскания.

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