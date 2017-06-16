В Самаре должникам начнут приходить смс-сообщения от судебных приставов
Сообщения будут приходить от абонента «FSSP ROSSII».
Сообщения будут приходить от абонента «FSSP ROSSII».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области информирует граждан. С 16 июня 2017 года должники по исполнительным производствам будут получать
Данный проект является пилотным. Он коснется вновь возбужденных исполнительных производств и тех, в рамках которых не производилась оплата денежных средств.
Сообщения будут приходить от абонента «FSSP ROSSII» и содержать следующий текст: «V otnoshenii Vas vozbujdeno proizvodstvo #****/**/**/**.Informaciya po tel.: 8 (846)******* libo na saite www.r63.fssprus.ru».
Подобная рассылка поможет гражданам оперативно и в удобной для них форме получать информацию о возбуждении в отношении них исполнительного производства, что позволит им сократить время на исполнение требований исполнительного документа, не дожидаясь применения судебными