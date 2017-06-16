В Самаре должникам начнут приходить смс-сообщения от судебных приставов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области информирует граждан. С 16 июня 2017 года должники по исполнительным производствам будут получать смс-уведомления о наличии задолженностей.

Данный проект является пилотным. Он коснется вновь возбужденных исполнительных производств и тех, в рамках которых не производилась оплата денежных средств. Смс-уведомления получат те должники, производства в отношении которых находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Самаре (МОСП по ВАШ по г. Самаре).

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