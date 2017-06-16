Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего

Вместе с тем, 34% признались, что чаще всего смотрят НТВ, 19% — ТНТ.

В первую очередь люди смотрят телевизионные программы, чтобы ориентироваться в текущих событиях в нашей стране (48%), 28% заявили, что они таким образом отдыхают и приятно проводят время. Для 23% россиян просмотр телевизора направлен на понимание актуальных проблем страны и общества, 20% благодаря ТВ расширяют кругозор и развивают ум.

Добавляется, что у 45% опрошенных новостная информация на телевидении редко вызывает недоверие и сомнения, однако 22% сказали, что такое случается часто. Почти 60% опрошенных заявили, что исключают для себя возможность отказаться от телевидения в пользу других источников информации и развлечений, 29% отметили, что такую возможность допускают.

Опрос проводился 4 июня в 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.