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11:46 (мск), источник: РИА Новости

Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Почти половина россиян (48%) заявили, что чаще всего они смотрят Первый канал и «Россию 1», свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Источник: РИА "Новости"

Вместе с тем, 34% признались, что чаще всего смотрят НТВ, 19% — ТНТ.

Согласно опросу, 62% опрошенных смотрят телевизор каждый день, 11% — 3−5 раз в неделю.

Уточняется, что 8% опрошенных отметили, что не смотрят телевизионные программы.

Чаще всего россияне смотрят новости (54%), 49% ответили, что предпочитают художественные фильмы, 27% — развлекательные программы и документальные фильмы.

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В первую очередь люди смотрят телевизионные программы, чтобы ориентироваться в текущих событиях в нашей стране (48%), 28% заявили, что они таким образом отдыхают и приятно проводят время. Для 23% россиян просмотр телевизора направлен на понимание актуальных проблем страны и общества, 20% благодаря ТВ расширяют кругозор и развивают ум.

Добавляется, что у 45% опрошенных новостная информация на телевидении редко вызывает недоверие и сомнения, однако 22% сказали, что такое случается часто. Почти 60% опрошенных заявили, что исключают для себя возможность отказаться от телевидения в пользу других источников информации и развлечений, 29% отметили, что такую возможность допускают.

Опрос проводился 4 июня в 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.

Комментарии
3
Kлeвeр Удaчи
Я давно отказался от телевизора в доме в пользу интернета. У меня дома нет телевизора уже лет 10. И таких людей я знаю много. Да и что смотреть по пропагандистко-патриотичному телеку, кроме вранья и похабщины в сериалах?
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Alex Heavy
Утром по всем каналам нас лечат врачи, днём по всем каналам ищут преступников, а вечером обсуждают украину, что предлагаете смотреть?
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Виктория Виктория
Очередной фейк социологов.
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