Кинофестиваль «Сердце Байкала» в Иркутске завершится комедией для взрослых

В Иркутске 17 июня завершится международный кинофестиваль «Сердце Байкала». На закрытии мероприятия в музтеатре известные российские артисты покажут спектакль «Сейшельские острова». Начало — в 18:30.

В комедии для взрослых вы увидите деревенского «Кулибина» по имени Диоген, который предложит соседке Антониде за небольшую сумму изготовить посудомоечную машину на паровой тяге. Однако посудомойки не дождаться, остается только судиться. Судебное решение и последующее развитие событий приводит к неожиданной развязке.

Пьеса написана ангарчанином Сергеем Файзрахманиновым и вошла в пятерку лучших произведений 2015 года. В спектакле играют такие именитые актеры, как Марина Яковлева, Сергей Баталов, Оксана Сташенко, Олег Акулич, Мария Туманова.

Корреспонденту «АиФ-Иркутск» артисты признались, что «Сейшельские острова» объединили разных актеров. Они очень рады, что сошлись на одной сцене.