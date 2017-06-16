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12:17 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае зарегистрированы девять случаев клещевого энцефалита

В прошлом году, когда количество укусов клещей было больше, показатель заболеваемости энцефалитом также был выше и составлял 29 случаев.

Всего с начала сезона клещевой активности до 15 июня в Прикамье было зарегистрировано 6796 нападений клещей на людей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 10331 человек, информирует краевой Роспотребнадзор.

Первые места по количеству обратившихся в лечебные организации края с присасыванием клещей занимают Очерский, Верещагинский, Сивинский, Частинский, Карагайский, Суксунский, Усольский, Чернушинский, Кишертский, Нытвенский районы.

Кроме того, клещи чаще присасываются при посещении дачных кооперативов расположенных на территории дачных массивов «Кукуштан», «Алешиха», «Янычи», «Жебреи».

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