Лидер Kiss решил запатентовать «козу»

Как утверждает артист, он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году, во время тура Hotter Than Hell.

Симмонс приложил к заявке видео с гастролей.

Отмечается, что этот жест за восемь лет до тура Kiss использовал Джон Леннон на обложке сингла Yellow Submarine / Eleanor Rigby коллектива The Beatles.