18, 22, 24 и 28 июня в Казани изменится схема движения пассажирского транспорта

Маршруты общественного транспорта будут укорочены по пр. Ямашева в обоих направлениях, а трамвайный маршрут № 6 будет закрыт. Для организации движения автобусов и троллейбусов обустроены временные разворотные пути по пр. Ямашева. Для движения электротранспорта по пр. Х. Ямашева со стороны ул. Адоратского построены трамвайный съезд, а также две троллейбусные стрелки и два пересечения с контактной сетью. Высадка пассажиров будет производится на остановках «ул. Адоратского», посадка — на «Ветеринарной академии» и наоборот.

Таким образом, изменятся маршруты автобусов №№ 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62, 76, троллейбусов №№ 2, 13 и трамвая № 5.

Во время матчей работа общественного транспорта будет продлена на 4 часа после окончания игр. После окончания встреч для развоза зрителей будет задействовано порядка 400 автобусов и 20 трехсекционных трамваев, из которых дополнительно организована спецподача 130 автобусов и 8 трамваев по пр. Ямашева. Также от железнодорожных вокзалов «Казань-1» и «Казань-2» будут следовать специальные шаттлы через станции метро «Кремлевская» и «Козья слобода» до остановки «ул. Адоратского».

18 и 24 июня работа общественного транспорта, следующего в районе стадиона «Казань-Арена» и метрополитена предусмотрена до полуночи следующих суток; 22 и 28 июня работа общественного транспорта, следующего в районе стадиона «Казань-Арена» и метрополитена предусмотрена до 3.00 следующих суток.

Напомним, во время матчей правом бесплатного проезда в общественном транспорте будут пользоваться зрители при наличии у них билета на игру и персонифицированной карты болельщика. Также бесплатно смогут проехать волонтеры и лица, включенные в списки ФИФА по карте аккредитации и транспортной карте. Право бесплатного проезда не предоставляется при отсутствии хотя бы одного из этих документов.