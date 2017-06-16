В кузбасском магазине нашли поддельные наушники
Стоимость контрафакта составила примерно 20 000 рублей.
Стоимость контрафакта составила примерно 20 000 рублей.
В Кемерове полицейские изъяли из магазина партию поддельных наушников.
По информации
Организатором бизнеса оказалась предприниматель из Новокузнецка. В её отношении был составлен протокол по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Женщине грозит штраф в размере от 50 000 рублей с конфискацией товара.