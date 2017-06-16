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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В кузбасском магазине нашли поддельные наушники

Стоимость контрафакта составила примерно 20 000 рублей.

В Кемерове полицейские изъяли из магазина партию поддельных наушников.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, на поддельные наушники пожаловался правообладатель. В ходе проверки в торговой точке информация подтвердилась. Действительно, в кемеровском магазине продавались поддельные наушники дорого американского бренда. Документов на них у продавца не оказалось. Полицейские изъяли из продажи 20 пар наушников. сумма изъятой продукции составила примерно 20 000 рублей. Наушники были отправлены на исследование, результаты которого показали, то товар действительно является поддельным. Из-за качества пластика звук был намного хуже, чем в оригинальных наушниках.

Организатором бизнеса оказалась предприниматель из Новокузнецка. В её отношении был составлен протокол по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Женщине грозит штраф в размере от 50 000 рублей с конфискацией товара.

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