Власти Калининграда планируют приостанавливать ремонт городских магистралей в часы пик

По словам градоначальника, временно прекращать стройку дорожники могут с 16 до 19 часов. Ремонтные работы собираются прекращать только на наиболее загруженных трассах — в частности, на Московском проспекте, где последние две недели вечерами люди стоят в километровых пробках.

Для ускорения работ также планировалось проводить работы по ночам. Однако пока подрядчик — компания ЗАО «ДСП» — работает только в светлое время суток.

Помимо Московского проспекта, в ближайшее время ремонт магистралей начнётся на ул. Невского, проспекте Калинина, Дзержинского, на Окружной и улице Емельянова. Причём на последней, чтобы не получился полный коллапс, запретят временно ездить грузовикам.