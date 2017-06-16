В Самаре при загрузке парома «Окский-35» предпочтение отдается машинам

С 15 июня вводится новый порядок организации погрузки/выгрузки автотранспорта и посадки/высадки пассажиров на паром «Окский-35», сообщает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Погрузка осуществляется в следующей последовательности:

1. Автотранспорт (только с водителем) в порядке очереди;.

2. Мото/Вело транспорт (только с водителем), при условии соблюдения нормы пассажировместимости судна;.

3. Прочие пассажиры, при условии соблюдения нормы пассажировместимости судна.

Пассажировместимость парома «Окский-35» — 81 человек.

Перед погрузкой автотранспорта на судно производится высадка пассажиров из автотранспорта.