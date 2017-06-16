В Калининграде пройдут публичные слушания по проекту коммунальной инфраструктуры
Калининградцев приглашают на публичные слушания по проекту программы развития коммунальной инфраструктуры.
Калининградцев приглашают на публичные слушания по проекту программы развития коммунальной инфраструктуры.
Как сообщил глава комитета архитектуры и строительства мэрии Артур Крупин, властям важно, чтобы калининградцы знали, как будет развиваться город.
«Мы всегда учитываем мнения калининградцев. Присутствие и участие в публичных слушаниях, обсуждение вопросов, которые там рассматриваются — это очень важный элемент городского развития», — отметил Крупин.
По его словам, программа направлена на развитие генерального плана и мероприятий, которые в нём уже утверждены. Она разработана до 2035 года включительно. В документ вошли все городские схемы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, канализации и вывоза твёрдых бытовых отходов.
Основная её цель — обеспечение надёжности систем коммунальной инфраструктуры и снижение негативного воздействия на окружающую среду, забота о населении Калининграда, — подчеркнул чиновник.
Публичные слушания пройдут в понедельник, 19 июня, в 17:00 в Доме искусств.