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15:16 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде пройдут публичные слушания по проекту коммунальной инфраструктуры

Калининградцев приглашают на публичные слушания по проекту программы развития коммунальной инфраструктуры.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщил глава комитета архитектуры и строительства мэрии Артур Крупин, властям важно, чтобы калининградцы знали, как будет развиваться город.

«Мы всегда учитываем мнения калининградцев. Присутствие и участие в публичных слушаниях, обсуждение вопросов, которые там рассматриваются — это очень важный элемент городского развития», — отметил Крупин.

По его словам, программа направлена на развитие генерального плана и мероприятий, которые в нём уже утверждены. Она разработана до 2035 года включительно. В документ вошли все городские схемы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, канализации и вывоза твёрдых бытовых отходов.

Основная её цель — обеспечение надёжности систем коммунальной инфраструктуры и снижение негативного воздействия на окружающую среду, забота о населении Калининграда, — подчеркнул чиновник.

Публичные слушания пройдут в понедельник, 19 июня, в 17:00 в Доме искусств.

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