Почти каждый третий брак в Новосибирской области оказался повторным
Чаще всего жители Новосибирской области женятся и выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет, рассказали статистики.
Чаще всего жители Новосибирской области женятся и выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет, рассказали статистики.
Почти каждый третий брак в Новосибирской области оказался повторным, об этом сообщает Новосибирскстат.
В 2016 году число браков в НСО снизилось на 9,6% — до 12,3 тысяч. 35 девушек и 6 юношей вступили в брак до наступления 18-летия.
«Наиболее представительный брачный возраст у мужчин — 25−34 лет, у женщин — 20−29 лет. В этих возрастах вступили в брак 55% мужчин и 57% женщин от общего числа заключивших брак. Почти треть всех зарегистрированных браков — повторные», — рассказали статистики.
Количество разводов в 2016 году составило 7,4 тысячи. В почти половине браков, которые распались в 2016 году, не было детей, в 40% — был один ребенок, в 12% — двое и более детей. В результате развода 4,9 тыс. детей остались без одного из родителей.
Самая распространенная длительность официального пребывания в браке — от 5 до 9 лет. Каждый десятый брак распадается через год после свадьбы.
«Самое «благоприятное» соотношение браков и разводов сложилось в 2010 г., когда на 1000 браков было зарегистрировано 490 разводов,
«Самое “благоприятное” соотношение браков и разводов сложилось в 2010 г., когда на 1000 браков приходилось 905 и 965 разводов, соответственно. В 2016 г. этот показатель составил 605 и возрос за год на 7%», — добавили в Новосибирскстате.