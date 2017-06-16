Почти каждый третий брак в Новосибирской области оказался повторным, об этом сообщает Новосибирскстат.

В 2016 году число браков в НСО снизилось на 9,6% — до 12,3 тысяч. 35 девушек и 6 юношей вступили в брак до наступления 18-летия.

«Наиболее представительный брачный возраст у мужчин — 25−34 лет, у женщин — 20−29 лет. В этих возрастах вступили в брак 55% мужчин и 57% женщин от общего числа заключивших брак. Почти треть всех зарегистрированных браков — повторные», — рассказали статистики.

Количество разводов в 2016 году составило 7,4 тысячи. В почти половине браков, которые распались в 2016 году, не было детей, в 40% — был один ребенок, в 12% — двое и более детей. В результате развода 4,9 тыс. детей остались без одного из родителей.

Самая распространенная длительность официального пребывания в браке — от 5 до 9 лет. Каждый десятый брак распадается через год после свадьбы.

«Самое «благоприятное» соотношение браков и разводов сложилось в 2010 г., когда на 1000 браков было зарегистрировано 490 разводов,

«Самое “благоприятное” соотношение браков и разводов сложилось в 2010 г., когда на 1000 браков приходилось 905 и 965 разводов, соответственно. В 2016 г. этот показатель составил 605 и возрос за год на 7%», — добавили в Новосибирскстате.