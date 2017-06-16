Научно-популярный openair «42» пройдет в Нижнем Новгороде 17 июня
Центральными площадками фестиваля станут лектории: основной и детский. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Центральными площадками фестиваля станут лектории: основной и детский. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В этом году можно будет услышать в том числе
На фестивале будет работать более 25 научных тематических площадок: по физике, химии, астрономии, робототехнике, атомной энергии, криминалистике, биологии и экологии. Гости фестиваля смогут увидеть гонку дронов и дефиле косплееров, отсканировать себя на 3D-сканере, сделать трёхмерный рисунок 3D-ручкой, научиться собирать роботов, посетить игротеку и многое другое Фестиваль предназначен для всех возрастов. Вход свободный.
Мероприятие состоится по адресу: пр. Гагарина, 23, студенческий городок Нижегородского государственного университета17 июня с 12:00 до 20:00.
Полная программа мероприятий
Главная сцена
12:30 «Суперкомпьютерное моделирование: сплав науки и практики», Виктор Глазунов, начальник
14:00 «Новая промышленная революция», Дарья Кирьянова, операционный директор Intel в России и странах Скандинавии. Могут ли роботы заменить человека на работе, как сейчас развивается ИТ в этом направлении и какие требования, риски и возможности несет новая промышленная революция на примерах ведущих
15:30 «Необычный пациент», Алексей Паевский, редактор портала Neuronovosti.Ru, научный редактор портала Indicator.Ru. Может ли человек выжить с 10% мозга, как люди восстанавливаются после инсульта и каким образом в одном человеке может умещаться 20 личностей.
17:00 «Искусство и физика», Владимир Чувильдеев, директор НИФТИ ННГУ, руководитель Парка науки ННГУ «Лобачевский Lab». Как физика влияла на истории искусства и наоборот, что общего у физиков и лириков и что такое
18:30 «Цунами в мире, России и Нижнем Новгороде», Ефим Пелиновский, главный научный сотрудник ИПФ РАН. Что такое цунами, откуда оно возникает, как его можно спрогнозировать и правда ли, что оно было даже в нашем городе.
Детский лекторий
12:30 «Чудеса на облаках», Николай Лапин, кандидат
13:45 «Самые неправильные ответы на самые простые вопросы», Иван Оладышкин, аспирант ИПФ РАН 10+. У детей есть множество вопросов ко взрослым: почему дует ветер и бьёт молния, зачем нужны электромобили и почему лёд скользкий? Но всегда ли взрослые отвечают правильно на вопросы детей? Разбираем ошибки вместе!
15:00 «Переосмысление транспорта: автономные автомобили», Иван Кузьмин, руководитель отдела численных методов Intel в России 14+. Развитие сенсорных технологий, увеличение вычислительной мощности процессоров и последние достижения в области машинного обучения позволяют создать автомобили, которые смогут передвигаться по дорогам самостоятельно. Однако несмотря на то, что технологии воплощают идею автономных автомобилей в реальность, вопрос о том, сможет ли компьютер
16:00 «Что может и что не может наш язык?», Тимур Радбиль, доктор филологических наук 10+. Что же такое язык? В чем его загадка? И как язык отражает мир (и отражает ли вообще)? Отвечаем на сложнейшие вопросы.
17:15 «От нейрона к умным машинам», Ирина Мухина, доктор биологических наук 12+
Как устроен наш мозг? Как глубоко мы понимаем его строение? Можно ли уловить связь между нашими мыслями и активностью нейронов? И что эта связь будет значить? Лекция о загадочном человеческом мозге.
Астрономия: мобильный планетарий (с 14:00), солнечные телескопы,
Старинная техника. Площадка звуковых экспериментов: музыкальные аппараты, усилители звука,
Биология и экология: мобильная лаборатория с биохимическими опытами, «живой» уголок (кролики, морские свинки, черепашки и перепел), тараканьи бега.
Химия. Лаборатория с различными химическими опытами.
Физика. Научные экспонаты:
Технологии. Парк виртуальной реальности, 3D-принтеры и 3D-сканеры, робототехника.
Атомная энергия: фотозона с учеными, беспроигрышная лотерея «Физика для чайников»,
Археология. Время работы: до 16:00. Предметы старины и реконструкторский инвентарь,
Криминалистика. Криминалистическая техника, фотозона «Шерлок Холмс»,
Жестовый язык. Обучение дактильной азбуке (алфавит жестового языка глухих), базовым жестам и правилам общения с глухими и слабослышащими людьми.
География. Трехмерные модели озер, образцы горных пород,
Дроны. Гонки дронов,
На всей территории фестиваля: информационные блоки об истории искусства и его связи с наукой.