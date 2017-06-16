Научно-популярный openair «42» пройдет в Нижнем Новгороде 17 июня

В этом году можно будет услышать в том числе научно-популярные лекции об ошибках мозга, промышленной революции, цунами, лингвистике, астрономии и устройстве беспилотных автомобилей.

На фестивале будет работать более 25 научных тематических площадок: по физике, химии, астрономии, робототехнике, атомной энергии, криминалистике, биологии и экологии. Гости фестиваля смогут увидеть гонку дронов и дефиле косплееров, отсканировать себя на 3D-сканере, сделать трёхмерный рисунок 3D-ручкой, научиться собирать роботов, посетить игротеку и многое другое Фестиваль предназначен для всех возрастов. Вход свободный.

Мероприятие состоится по адресу: пр. Гагарина, 23, студенческий городок Нижегородского государственного университета17 июня с 12:00 до 20:00.

Полная программа мероприятий

Главная сцена

12:30 «Суперкомпьютерное моделирование: сплав науки и практики», Виктор Глазунов, начальник научно-исследовательской лаборатории РФЯЦ-ВНИИЭФ. Что такое суперкомпьютеры, как с их помощью происходят сложнейшие вычисления и каким образом они связаны с ядерной энергетикой.

14:00 «Новая промышленная революция», Дарья Кирьянова, операционный директор Intel в России и странах Скандинавии. Могут ли роботы заменить человека на работе, как сейчас развивается ИТ в этом направлении и какие требования, риски и возможности несет новая промышленная революция на примерах ведущих ИТ-компаний.

15:30 «Необычный пациент», Алексей Паевский, редактор портала Neuronovosti.Ru, научный редактор портала Indicator.Ru. Может ли человек выжить с 10% мозга, как люди восстанавливаются после инсульта и каким образом в одном человеке может умещаться 20 личностей.

17:00 «Искусство и физика», Владимир Чувильдеев, директор НИФТИ ННГУ, руководитель Парка науки ННГУ «Лобачевский Lab». Как физика влияла на истории искусства и наоборот, что общего у физиков и лириков и что такое science-art.

18:30 «Цунами в мире, России и Нижнем Новгороде», Ефим Пелиновский, главный научный сотрудник ИПФ РАН. Что такое цунами, откуда оно возникает, как его можно спрогнозировать и правда ли, что оно было даже в нашем городе.

Детский лекторий

12:30 «Чудеса на облаках», Николай Лапин, кандидат физико-математических наук, сотрудник Нижегородского планетария 10+. Разноцветную радугу-дугу летом наверняка видел каждый! А только ли после дождя бывает радуга? И можно ли увидеть ее зимой? А ночью? Оказывается, кроме радуги на небе можно увидеть и другие «чудеса»! Именно так можно назвать интересные атмосферные явления: миражи, огни Святого Эльма, полярные сияния и некоторые другие. Узнаем о причинах их возникновения и закономерностям появления.

13:45 «Самые неправильные ответы на самые простые вопросы», Иван Оладышкин, аспирант ИПФ РАН 10+. У детей есть множество вопросов ко взрослым: почему дует ветер и бьёт молния, зачем нужны электромобили и почему лёд скользкий? Но всегда ли взрослые отвечают правильно на вопросы детей? Разбираем ошибки вместе!

15:00 «Переосмысление транспорта: автономные автомобили», Иван Кузьмин, руководитель отдела численных методов Intel в России 14+. Развитие сенсорных технологий, увеличение вычислительной мощности процессоров и последние достижения в области машинного обучения позволяют создать автомобили, которые смогут передвигаться по дорогам самостоятельно. Однако несмотря на то, что технологии воплощают идею автономных автомобилей в реальность, вопрос о том, сможет ли компьютер когда-нибудь заменить интуицию человека, все еще остается открытым. В своей лекции Иван расскажет о текущих разработках, сложностях и дальнейших перспективах автономного транспорта, а также о знаниях и навыках, которые будут востребованы в скором будущем.

16:00 «Что может и что не может наш язык?», Тимур Радбиль, доктор филологических наук 10+. Что же такое язык? В чем его загадка? И как язык отражает мир (и отражает ли вообще)? Отвечаем на сложнейшие вопросы.

17:15 «От нейрона к умным машинам», Ирина Мухина, доктор биологических наук 12+

Как устроен наш мозг? Как глубоко мы понимаем его строение? Можно ли уловить связь между нашими мыслями и активностью нейронов? И что эта связь будет значить? Лекция о загадочном человеческом мозге.

Астрономия: мобильный планетарий (с 14:00), солнечные телескопы, мастер-классы по созданию карт звездного неба.

Старинная техника. Площадка звуковых экспериментов: музыкальные аппараты, усилители звука, мастер-классы по созданию минималистичного граммофона своими руками.

Биология и экология: мобильная лаборатория с биохимическими опытами, «живой» уголок (кролики, морские свинки, черепашки и перепел), тараканьи бега.

Химия. Лаборатория с различными химическими опытами.

Физика. Научные экспонаты: мастер-класс по зашифрованным посланиям с помощью решетки Перельмана, соревнования по закручиванию торнадо.

Технологии. Парк виртуальной реальности, 3D-принтеры и 3D-сканеры, робототехника.

Атомная энергия: фотозона с учеными, беспроигрышная лотерея «Физика для чайников», мастер-класс по источникам энергии, интеллектуальная игра «Чепухатом».

Археология. Время работы: до 16:00. Предметы старины и реконструкторский инвентарь, мастер-классы по письму на бересте, пазл из керамики.

Криминалистика. Криминалистическая техника, фотозона «Шерлок Холмс», мастер-класс по изъятию и фиксации отпечатков пальцев (13:00, 15:00, 18:00), мастер-класс по изъятию объёмного следа обуви — изготовление гипсового слепка (13:30, 15:30, 18:30), лекции по криминалистике (14:00, 16:00, 17:00).

Жестовый язык. Обучение дактильной азбуке (алфавит жестового языка глухих), базовым жестам и правилам общения с глухими и слабослышащими людьми.

География. Трехмерные модели озер, образцы горных пород, мастер-классы по ориентированию по местности, мастер-класс по приготовлению съедобных моделей геологического строения Земли и Нижегородской области.

Дроны. Гонки дронов, мастер-классы по сборке и программированию беспилотников (12:00, 13:40, 15:00, 16:30), показательные выступления участников мастер-классов и педагогов ( 17:00—18:30 ).

Гик-зона. Дефиле косплееров ( 14:00—16:00 ), игротеки, киберспорт: файтинги и футбол, игровые приставки, ярмарка.

На всей территории фестиваля: информационные блоки об истории искусства и его связи с наукой.