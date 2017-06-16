События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 10 по 16 июня 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 10 по 16 июня 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
10 июня. Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл свой десятый «Ролан Гаррос» в карьере. В финальном матче турнира спортсмен обыграл швейцарца Станисласа Вавринку в трех сетах — 6:2, 6:3, 6:1.
10 июня. В поселке Кратово Раменского района мужчина открыл стрельбу по прохожим с территории своего дома. Жертвами стрелка стали четыре человека, еще шесть, в том числе четыре бойца специального назначения, получили ранения. В ходе задержания преступник был ликвидирован. Следователи называют возможной причиной инцидента бытовой конфликт. Также сообщается, что мужчина страдал психическим расстройством.
11 июня. Клуб НХЛ «Питтсбург» во второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли. В составе команды триумфатором стал российский нападающий Евгений Малкин.
11 июня. 14-летняя Дальян Джонстон, 51-летня Лиза Рубио и 50-летня Изабель Бальбоа во время марша против Дональда Трампа в Западном Голливуде, штат Калифорния.
12 июня. В честь Дня России по всей стране прошли торжественные шествия, концерты и флешмобы. Праздник отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР .
12 июня. Во многих городах России прошли антикоррупционные митинги. В Москве организаторы без согласования с мэрией перенесли место проведения акции с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Подсчитать точное количество участников протеста в регионе невозможно: демонстранты были смешаны с гуляющими по центру людьми. По данным МВД, в столице были задержаны 150 человек.
13 июня. Клуб «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и стал пятикратным чемпионом НБА.
13 июня. Шахтеры в кузове своего грузовика в индийском городе Барсана.
14 июня. В 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона произошел крупный пожар. Пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате некоторые люди оказались в огненной ловушке в собственных квартирах. Согласно последним данным, число погибших достигло 30 человек, еще 65 числятся пропавшими без вести. Причины возгорания до сих пор не установлены.
14 июня. Власти Северной Кореи объяснили «гуманитарными соображениями» решение отпустить американского студента
15 июня. Президент России Владимир Путин в 15-й раз принял участие в «прямой линии». Общение с россиянами продлилось четыре часа, в течение которых глава государства ответил почти на 70 вопросов.
15 июня. Скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Актер несколько месяцев провел в больнице после операции по протезированию сустава. Его состояние врачи оценивали как «средней тяжести». Алексей Баталов известен по таким фильмам, как «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Москва слезам не верит».
16 июня. Мэрия
16 июня. Американский противоракетный комплекс THAAD в