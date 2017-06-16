События недели в фотографиях

10 июня. Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл свой десятый «Ролан Гаррос» в карьере. В финальном матче турнира спортсмен обыграл швейцарца Станисласа Вавринку в трех сетах — 6:2, 6:3, 6:1.

Источник: AP 2017

10 июня. В поселке Кратово Раменского района мужчина открыл стрельбу по прохожим с территории своего дома. Жертвами стрелка стали четыре человека, еще шесть, в том числе четыре бойца специального назначения, получили ранения. В ходе задержания преступник был ликвидирован. Следователи называют возможной причиной инцидента бытовой конфликт. Также сообщается, что мужчина страдал психическим расстройством.

Источник: РИА "Новости"

11 июня. Клуб НХЛ «Питтсбург» во второй раз подряд выиграл Кубок Стэнли. В составе команды триумфатором стал российский нападающий Евгений Малкин.

Источник: Reuters

11 июня. 14-летняя Дальян Джонстон, 51-летня Лиза Рубио и 50-летня Изабель Бальбоа во время марша против Дональда Трампа в Западном Голливуде, штат Калифорния.

Источник: Reuters

12 июня. В честь Дня России по всей стране прошли торжественные шествия, концерты и флешмобы. Праздник отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР .

Источник: РИА "Новости"

12 июня. Во многих городах России прошли антикоррупционные митинги. В Москве организаторы без согласования с мэрией перенесли место проведения акции с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Подсчитать точное количество участников протеста в регионе невозможно: демонстранты были смешаны с гуляющими по центру людьми. По данным МВД, в столице были задержаны 150 человек.

Источник: Reuters

13 июня. Клуб «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и стал пятикратным чемпионом НБА.

Источник: Reuters

13 июня. Шахтеры в кузове своего грузовика в индийском городе Барсана.

Источник: Reuters

14 июня. В 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона произошел крупный пожар. Пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате некоторые люди оказались в огненной ловушке в собственных квартирах. Согласно последним данным, число погибших достигло 30 человек, еще 65 числятся пропавшими без вести. Причины возгорания до сих пор не установлены.

Источник: Reuters

14 июня. Власти Северной Кореи объяснили «гуманитарными соображениями» решение отпустить американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, приговоренного к 15 годам тюремного заключения по обвинению в подрывной деятельности против КНДР. Молодой человек находится в вегетативном состоянии.

Источник: Reuters

15 июня. Президент России Владимир Путин в 15-й раз принял участие в «прямой линии». Общение с россиянами продлилось четыре часа, в течение которых глава государства ответил почти на 70 вопросов.

Источник: РИА "Новости"

15 июня. Скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Актер несколько месяцев провел в больнице после операции по протезированию сустава. Его состояние врачи оценивали как «средней тяжести». Алексей Баталов известен по таким фильмам, как «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Москва слезам не верит».

Источник: РИА "Новости"

16 июня. Мэрия Лос-Анджелеса зажгла прожектор с Бэт-сигналом. Акция прошла в память об умершем актере Адаме Уэсте, который сыграл Бэтмена в одноименном сериале 1960-х годов.

Источник: Reuters

16 июня. Американский противоракетный комплекс THAAD в южно-корейском уезде Сонджу (на фото: верхний левый угол).