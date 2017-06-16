СМИ: группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму

Коллектив приглашен на фестиваль в Балаклаве, который запланирован на август. По словам заместителя генпрокурора Украины Евгения Енина, иностранные граждане могут посещать Крым лишь по особому разрешению, а въезд и выезд необходимо совершить через пункты на территории материковой Украины.

Со своей стороны, менеджер Scooter Йенс Теле заявил: «Мы не знали, что вступаем здесь в политический конфликт. Наша музыка совершенно не политична, и мы хотим быть вне политики. Мы ездим на Украину и в Россию с 1995 года, и у нас много фанатов, которые с нетерпением ждут Scooter».

Вместе с тем, издание обращает внимание, что в гастрольном списке на сайте группы не указана страна, в которой состоится крымский концерт. Как отметил Теле, это было сделано специально, ради «нейтральности».

По информации издания, Scooter может нарушить еще один украинский закон, согласно которому лишь украинские компании могут заниматься организацией концертов в Крыму, а выступление немецкого коллектива организовывает российская фирма.